Шакил О′Нил: «Для меня величайший игрок всех времен – Майкл Джордан»
Шакил О′Нил считает Майкла Джордана величайшим игроком в истории.
«Я назову Майкла Джордана.
Но нужно смотреть на разные эпохи. Когда я был ребенком, эталоном были Джулиус Ирвинг и Карим Абдул-Джаббар. Когда я учился в университете, лучшими были Мэджик Джонсон и Лэрри Берд. Когда я попал в НБА, доминировал Майкл Джордан. Затем пришли Кобе Брайант и Леброн Джеймс.
Но для меня величайший игрок всех времен — Майкл Джордан», – сказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport Bild
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