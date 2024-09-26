Шакил О′Нил: «Для меня величайший игрок всех времен – Майкл Джордан»

Шакил О′Нил считает Майкла Джордана величайшим игроком в истории.

«Я назову Майкла Джордана .

Но нужно смотреть на разные эпохи. Когда я был ребенком, эталоном были Джулиус Ирвинг и Карим Абдул-Джаббар . Когда я учился в университете, лучшими были Мэджик Джонсон и Лэрри Берд . Когда я попал в НБА, доминировал Майкл Джордан. Затем пришли Кобе Брайант и Леброн Джеймс.

Но для меня величайший игрок всех времен — Майкл Джордан», – сказал член Зала славы.