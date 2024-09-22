Крэйг Ходжес: «Интересно, какими были бы мои отношения с Майклом Джорданом, если бы мы сыграли в гольф»
Крэйг Ходжес жалеет, что отказывался сыграть в гольф с Майклом Джорданом.
«Интересно, какими были бы наши отношения, если бы я пошел и побил с ним по мячу.
Знаете, что самое невероятное? Он предлагал мне сыграть в гольф один или два раза, но я должен был сидеть с сыновьями. Время всегда было неподходящее, и у меня так и не получилось сыграть с ним.
Я до сих пор с удовольствием побил с ним по мячу», – признался двукратный чемпион НБА в составе «Чикаго».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал BlackTree TV
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