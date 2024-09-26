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Усман назвал Джонса Майклом Джорданом в мире ММА, Кормье ответил: «Майкла не ловили за запрещенку»

Даниэль Кормье не считает, что Джона Джонса можно сравнивать с Майклом Джорданом.

«Джон Джонс − Майкл Джордан от ММА? Я сейчас уйду, мы заканчиваем интервью? Когда я думаю о спортивном сравнении с Джоном Джонсом… Он добился многого.

Но из-за всей этой фигни поместить его на самую вершину? Мы не знаем, чтобы Майкл Джордан был пойман за незаконные дела, поэтому я не могу его за что-то судить.

О проблемах Джонса нам известно, так что трудно говорить, что он находится там», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье в разговоре с Камару Усманом и Генри Сехудо.

10 лучших залов мира, которые дали UFC больше всего чемпионов

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Камару Усмана и Генри Сехудо
logoМайкл Джордан
logoUFC
logoMMA
logoДжон Джонс
logoДаниэль Кормье
logoКамару Усман
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