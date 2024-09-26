Велимир Перасович: «Трудно выступать без трех ключевых игроков»
Велимир Перасович прокомментировал уверенную победу УНИКСа над «Самарой» – 86:70.
«Прежде всего хочу отметить, что это была важная победа для нас, ведь мы играли без трех ключевых баскетболистов. Сегодня не смогли достичь того автоматизма в действиях, который, надеюсь, продемонстрируем в будущем. В этом матче были как хорошие, так и плохие моменты. Но победа есть победа.
Проблема, с которой столкнулись в стартовой встрече против ЦСКА в Москве, заключалась в нашем слабом нападении. Сегодня улучшили процент попадания трехочковых бросков, но, очевидно, что «Самара» — это команда другого уровня.
Повторюсь, нам трудно выступать без трех ключевых игроков, но мы работаем в тех условиях, которые есть», – сказал главный тренер УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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