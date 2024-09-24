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Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен первому матчу сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА – УНИКС

Иван Лазарев запустил канал о баскетболе «Время на атаку».

В новом выпуске экс-центровой рассказывает том, как проходил стартовый матч нового сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА – УНИКС.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Время на атаку
logoЦСКА
logoУНИКС
logoБаскетбол - видео
logoСемен Антонов
logoЕдиная лига ВТБ
Иван Лазарев
Михаил Беленицкий
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