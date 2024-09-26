Бюджет «Партизана» на сезон-2024/25 составил 23 млн евро. Это рекордная сумма в истории клуба
«Партизан» раскрыл бюджет на сезон-2024/25.
Президент белградского клуба Остоя Мияилович поделился финансовыми подробностями предстоящего сезона.
«Мы приняли общий бюджет в размере 23 млн евро — €5 млн выделено на команду и тренерский состав (плюс налоги), а оставшиеся 8 млн пойдут на покрытие операционных расходов. Из этих 23 млн клуб выделяет 18 млн, и мы ожидаем, что государство внесет те же 5 миллионов евро, что и в прошлом сезоне, что очень много значит для нас. Клуб значительно увеличил свой доход», – сказал Мияилович.
В прошлом сезоне у «Партизана» был самый большой бюджет в истории клуба, составивший 20 миллионов евро.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SportKlub
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