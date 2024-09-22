Матиас Лессор вышел на площадку в выставочном матче против «Партизана» с травмой, чтобы почувствовать атмосферу
Выставочный матч между «Панатинаикосом» и «Партизаном» собрал 35000 зрителей.
Форвард греческого клуба Матиас Лессор принял участие в игре, закончившейся победой сербского клуба (75:64).
«Очень хотел выйти на площадку, но доктора не разрешали мне. Я договорился с тренером Атаманом, чтобы появиться на пару минут, просто чтобы ощутить эти мгновения на паркете.
Это уникальный опыт. Все игроки воодушевлены. Каждое лето принимаю участие в играх на открытом воздухе.
Лучше проиграть сейчас, чем когда начнется сезон. Надо побеждать в официальных матчах. Для этого мы все должны понять свои роли и двигаться в общем направлении», – заключил Лессор.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
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