Матиас Лессор вышел на площадку в выставочном матче против «Партизана» с травмой, чтобы почувствовать атмосферу

Выставочный матч между «Панатинаикосом» и «Партизаном» собрал 35000 зрителей.

Форвард греческого клуба Матиас Лессор принял участие в игре, закончившейся победой сербского клуба (75:64).

«Очень хотел выйти на площадку, но доктора не разрешали мне. Я договорился с тренером Атаманом, чтобы появиться на пару минут, просто чтобы ощутить эти мгновения на паркете.

Это уникальный опыт. Все игроки воодушевлены. Каждое лето принимаю участие в играх на открытом воздухе.

Лучше проиграть сейчас, чем когда начнется сезон. Надо побеждать в официальных матчах. Для этого мы все должны понять свои роли и двигаться в общем направлении», – заключил Лессор.