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Матч турнира Павлоса Яннакопулоса между «Панатинаикосом» и «Партизаном» собрал 35000 зрителей

Матч «Панатинаикоса» с «Партизаном» собрал 35000 зрителей.

Предсезонный турнир проходил на исторической арене Panathenaic Stadium, полностью построенной из мрамора.

Первая арена была построена в 400 году до нашей эры, и переделана в мраморе в 144 году н. э.

Главный матч турнира окончился победой гостей из Сербии со счетом 75:64.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TalkBasket
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