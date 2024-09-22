Матч турнира Павлоса Яннакопулоса между «Панатинаикосом» и «Партизаном» собрал 35000 зрителей

Матч «Панатинаикоса» с «Партизаном» собрал 35000 зрителей.

Предсезонный турнир проходил на исторической арене Panathenaic Stadium, полностью построенной из мрамора.

Первая арена была построена в 400 году до нашей эры, и переделана в мраморе в 144 году н. э.

Главный матч турнира окончился победой гостей из Сербии со счетом 75:64.