Тель-авивский «Маккаби» может провести товарищеский матч с «Бруклином» в октябре

Теги Бруклин Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика НБА чемпионат Израиля Баскетбол

Тель-авивский «Маккаби» может провести товарищеский матч с «Бруклином» в октябре.

Если договоренность будет достигнута, встреча состоится на арене «Менора Мивтахим» в Тель-Авиве перед началом сезона НБА.

В последний раз команда НБА играла против представителя Евролиги в октябре 2016 года, когда «Оклахома» провела встречи с «Реалом» и «Барселоной».

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