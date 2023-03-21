Тель-авивский «Маккаби» может провести товарищеский матч с «Бруклином» в октябре
Тель-авивский «Маккаби» может провести товарищеский матч с «Бруклином» в октябре.
Если договоренность будет достигнута, встреча состоится на арене «Менора Мивтахим» в Тель-Авиве перед началом сезона НБА.
В последний раз команда НБА играла против представителя Евролиги в октябре 2016 года, когда «Оклахома» провела встречи с «Реалом» и «Барселоной».
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