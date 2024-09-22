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Миленько Богичевич: «Победа придаст «Автодору» уверенности»

Миленько Богичевич прокомментировал победу над «Пармой» в первом матче сезона.

«Очень рад нашей победе. Особенно важно, что это первая встреча – такие игры всегда даются труднее, потому что игроки еще не до конца сыграны, а наше положение было осложнено еще и травмами. Такая победа придаст нам уверенности, ведь мы увидели плоды наших трудов.

Хочу поблагодарить всех, кто пришел нас поддержать. Мы это чувствуем, особенно в сложные моменты. Надеюсь, продолжим побежать снова и снова», – сказал главный тренер «Автодора».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoАвтодор
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
Миленко Богичевич
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