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«Сан-Антонио» подписал Джамира Нельсона-младшего

Джамир Нельсон-младший примет участие в тренировочном лагере «Сан-Антонио».

«Сперс» подписали с разыгрывающим защитником (23 года, 185 см) негарантированный контракт Exhibit 10. Ожидается, что Нельсон присоединится к «Остину» в G-лиге впосле предсезонки.

Нельсон не был выбран на драфте-2024 НБА. Защитник набирал 11,2 очка, 2,6 подбора, 3,3 передачи и 2,1 перехвата в сезоне-2023/24 NCAA за Техас.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
переходы
logoДжамир Нельсон
logoСан-Антонио
logoНБА
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