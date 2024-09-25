«Сан-Антонио» подписал Джамира Нельсона-младшего

Джамир Нельсон-младший примет участие в тренировочном лагере «Сан-Антонио».

«Сперс» подписали с разыгрывающим защитником (23 года, 185 см) негарантированный контракт Exhibit 10. Ожидается, что Нельсон присоединится к «Остину» в G-лиге впосле предсезонки.

Нельсон не был выбран на драфте-2024 НБА . Защитник набирал 11,2 очка, 2,6 подбора, 3,3 передачи и 2,1 перехвата в сезоне-2023/24 NCAA за Техас.