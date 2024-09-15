Джеймс Джонсон: «Деррик Роуз – один из самых забавных парней, которых я встречал»

Джеймс Джонсон рассказал о знакомстве с Дерриком Роузом.

«Он очень тихий, пока не познакомишься с ним и не станешь тусоваться. Тогда он превращается в одного из самых забавных парней, которых я встречал.

В мой первый год в качестве новичка в лиге я точно знал, что не буду выходить на площадку. Но мне было все равно, потому что со скамейки я наблюдал за лучшим игроком лиги того времени. То, что он вытворял, было незабываемым», – признался Джонсон.

Бывший баскетболист начал карьеру в НБА в «Чикаго» в сезоне-2009/10. Роуз стал MVP лиги в следующем году.