Эл Хорфорд планировал играть в НБА до 40 лет

Эл Хорфорд может задержаться в НБА еще на два сезона.

Как пишет обозреватель MassLive Брайан Робб, центровой «Селтикс» в беседе с ним ранее высказывал желание играть до 40 лет.

В июне Хорфорду исполнилось 38 лет. Предстоящий сезон станет последним в действующем контракте бигмена.

«Нет никаких признаков того, что он окажется недостаточно хорош, чтобы оставаться здесь на этот срок, если сам того захочет», – отмечает Робб.