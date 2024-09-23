Эл Хорфорд планировал играть в НБА до 40 лет
Эл Хорфорд может задержаться в НБА еще на два сезона.
Как пишет обозреватель MassLive Брайан Робб, центровой «Селтикс» в беседе с ним ранее высказывал желание играть до 40 лет.
В июне Хорфорду исполнилось 38 лет. Предстоящий сезон станет последним в действующем контракте бигмена.
«Нет никаких признаков того, что он окажется недостаточно хорош, чтобы оставаться здесь на этот срок, если сам того захочет», – отмечает Робб.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: MassLive
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