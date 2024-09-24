Тревор Килс присоединится к тренировочному лагерю «Миннесоты»

«Миннесота» подпишет Тревора Килса.

«Тимбервулвс» договорились о подписании соглашения с атакующим защитником (21 год, 193 см).

Бывший игрок университета Дьюк ранее выступал за «Нью-Йорк», а прошлый сезон провел в «Айова Вулвз», где в среднем набирал 13,5 очка и 3,7 передачи за матч.