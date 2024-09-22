Джейсон Тейтум: «Понял, что выиграем чемпионат, когда «Миннесота» выбила «Денвер»

Джейсон Тейтум заявил, что только «Денвер» мог помешать «Бостону» выиграть титул.

«Меня все время спрашивают: «Когда вы поняли, что выиграете чемпионат?» Когда «Миннесота » выбила «Денвер », я подумал, что «Денвер» – единственная команда, которая соответствует нам.

Я думал, что мы будем играть с «Денвером» в финале, и это будет хороший финал», – сказал форвард «Бостона ».