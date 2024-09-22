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Джейсон Тейтум: «Понял, что выиграем чемпионат, когда «Миннесота» выбила «Денвер»

Джейсон Тейтум заявил, что только «Денвер» мог помешать «Бостону» выиграть титул.

«Меня все время спрашивают: «Когда вы поняли, что выиграете чемпионат?» Когда «Миннесота» выбила «Денвер», я подумал, что «Денвер» –  единственная команда, которая соответствует нам.

Я думал, что мы будем играть с «Денвером» в финале, и это будет хороший финал», – сказал форвард «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Boston Globe
logoБостон
logoДенвер
logoМиннесота
logoНБА
logoДжейсон Тейтум
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