Джейсон Тейтум: «Понял, что выиграем чемпионат, когда «Миннесота» выбила «Денвер»
Джейсон Тейтум заявил, что только «Денвер» мог помешать «Бостону» выиграть титул.
«Меня все время спрашивают: «Когда вы поняли, что выиграете чемпионат?» Когда «Миннесота» выбила «Денвер», я подумал, что «Денвер» – единственная команда, которая соответствует нам.
Я думал, что мы будем играть с «Денвером» в финале, и это будет хороший финал», – сказал форвард «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Boston Globe
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