«Челси» украл гения цифр из НБА. Он стоял за «Процессом», революционными «Рокетс» и возрождением «волков»

В последнее время НБА несет серьезные потери, и речь не только о великих игроках прошлого, уходящих в силу возраста и естественных причин. Лига беднеет, поскольку лишается колоритных личностей, которые все эти годы определяли ее ландшафт и повышали внешнюю привлекательность. Мы еще долго будем горевать об Эдриане Воджнаровски, сменившем инсайдерскую деятельность на должность менеджера университетской команды. И не меньше о Сачине Гупте – аналитике, управленце и создателе легендарной трейд-машины ESPN.

Пару дней назад стало известно, что вице-президент по баскетбольным операциям «Миннесоты» покинул свой пост ради – о, боги – хаотичного футбольного «Челси». В Лондоне Гупта займется сбором информации и статистки, на основе которой затем будет строиться трансферная стратегия некогда одного из самых организованных футбольных клубов мира.

Чтобы понять, почему уход Гупты в смежную сферу – потеря для НБА, достаточно мельком взглянуть на его предыдущую карьеру.

Гупта – пример того, что в систему НБА может попасть любой. Если умеет нестандартно мыслить

Никогда в жизни не играл в баскетбол на профессиональном уровне, из образования – степень в области компьютерных наук в Массачусетском технологическом институте, а позже степень магистра делового администрирования в Стэнфорде.

Характер – скромный до крайней степени застенчивости.

Выходец из семьи индийских мигрантов.

Это портрет типичного работника Силиконовой Долины, а не функционера клуба НБА. И неудивительно, Гупта с самого начала был лишен стандартных амбиций, присущих тем, кто стремится попасть в лигу, мотивацию ему всегда давало удовольствие от решения сложных задач нестандартными путями.

«Это то, в чем ему нет равных. Его сверхъестественной способностью всегда было умение настолько разобраться в предмете, найти такое решение, чтобы у тебя на лице появилась глупая улыбка, а с языка невольно сорвалось: «Черт, Сач, и как я об этом не подумал?» Любую неразрешимую задачу он мог свести до примера уровня «2+2». Я больше никогда не встречал таких, как он, и вряд ли встречу», – восторгался своим ближайшим другом и соратником Дэрил Мори.

Один из главных смутьянов лиги и реформатор старосветских методов формирования команды познакомился с Гуптой на выпускном в школе менеджмента Слоуна, прикрепленной к Массачусетскому технологическому институту. В то время Мори был сотрудником головного офиса «Селтикс», где пытался внедрять систему углубленных статистических оценок для подбора игроков.

«После того как я услышал от приятеля о методике Дэрила, она меня очень заинтересовала. Я родом из Бостона, и какая бы ни была тема разговора, все в итоге сводится к спортивным аналогиям. Я разыскал Дэрила и объяснил несколько своих математических концепций на примере спортивной статистики, он посмотрел на меня и принялся в подробностях рассказывать о своей системе. Речь шла о подобии «Манибола», только для баскетбола. Идея настолько захватила меня, что я подумал: «Боже мой, вот оно. Я хочу заниматься именно этим», – вспоминал отправную точку своей профессиональной карьеры Гупта.

Это стало началом отличной дружбы, но пока еще не сотрудничества. У Мори еще не было авторитета для того, чтобы приводить в клуб людей с улицы, а Гупта со свойственным ему смирением понимал, что для решения действительно серьезных задач пока еще не обладает соответствующим опытом. Для того чтобы это исправить, он выбрал самый необычный способ.

ESPN и машина времени НБА

Гупта не был аналитиком ESPN, хотя его часто так называют.

Сперва он работал штатным программистом, в обязанности которого входило систематизирование статистических данных команд, выступавших в школьных и младших университетских лигах. Только потом получил доступ к данным команд НБА и разрешение на использование их для тестирования своей аналитической программы.

Именно из поиска наиболее действенных способов систематизации и расчета статистики родилось то, что Билл Симмонс назвал «Машиной времени НБА».

Гупта не создал трейд-машину ESPN – симулятор трансферов между клубами НБА – единолично и с наскока. Сперва, как водится, было слово. И произнес его главный редактор отдела баскетбола ESPN Крис Рэмси, сын легендарного тренера Джека Рэмси.

«Во-первых, я не знал, что это станет таким важным делом. А, во-вторых, я не знал, что это станет моей работой. Крис и еще несколько людей подали мне идею, на основе которой я начал писать программный код. Честно говоря, все начиналось как чистая авантюра, упражнение для лучшего понимания взаимодействия процессов внутри лиги. Но когда к проекту подключился Джон Холлинджер, стало понятно, что из этого может выйти что-то интересное», – привычно поскромничал Гупта.

https://m.youtube.com/watch?v=Fj4qpyQO9ZE

Чтобы трейд-машина работала в соответствии со всеми финансовыми правилами НБА, Гупте пришлось штудировать 600 страниц коллективного соглашения со всеми его исключениями, потолками на роскошь, а также многочисленными «но» и «если». Трейд-машина учитывала не только нюансы коллективного соглашения, но и включала мгновенный анализ от Джона Холлинджера, который в то время работал журналистом ESPN и уже вывел систему PER, рейтинга эффективности игроков, ставший одним из первых известных количественных показателей ценности игрока.

Каждая сделка трейд-машины сопровождалась авторитетной оценкой Холлинджера.

«Самое забавное, что, увидев меня, люди часто говорили: «О, мне нравится ваша трейд-машина». И каждый подобный комплимент буквально на уровне рефлексов заставлял меня чувствовать неловкость. Я до сих пор искренне не понимаю, почему люди ассоциируют трейд-машину со мной. Ведь всю работу сделала Сачин. Люди даже не представляют, насколько это была трудоемкая задача – заставить функционировать программу так, чтобы все сделки были максимально приближены к реальности. Ты должен сперва понять, как устроена вся структура лиги, а затем начать менять ее. Этим Сачин и занялся после», – вспоминал Холлинджер.

Результат не просто оправдал ожидания, а оказался триумфальным и в прямом смысле революционным. Трейд-машина стала отличной шпаргалкой для тех, у кого не было времени или терпения вникать в многоструктурный свод правил коллективного соглашения. Фанатское сообщество начало множиться благодаря тому, что болельщики получили простой и понятный инструмент, объясняющий принципы обменов в лиге. Люди погрузились в процессы, которые до этого казались им непостижимыми и дремучими. Появление трейд-машины существенно популяризировало НБА и принесла заслуженную славу Гупте, который начинал проект в качестве программиста, а заканчивал профессором в области трансферной политики НБА. Вознаграждение тоже оказалось эквивалентным проделанной работе – Мори пригласил Гупту во фронт-офис «Рокетс» на должность главного аналитика.

«Когда Сачин уехал в Хьюстон, я предлагал Дэрилу провернуть обмен, чтобы он вернул его на ESPN. Шутки шутками, но, по правде говоря, когда мы потеряли Сачина, то были в бешенстве. В бешенстве и в отчаянии», – признавался Холлинджер.

Новаторские идеи Гупты стали причиной восторгов и зависти

В «Рокетс» Гупта оказался среди единомышленников: кроме Мори, которого он хорошо знал, Сачин познакомился с Сэмом Хинки. Троица с первых дней поставила перед собой задачу – изменить привычную философию фронт-офисов НБА и внедрить новый способ оценки игроков, которая бы включала данные, выведенные при помощи сложных математических моделей.

Уже сама формулировка кружила головы, правда, не у всех. Когда тренеры и скауты, воспитанные на принципах преемственности, приезжали на переговоры с «Рокетс», их передергивало.

«Они заходили в комнату и видели низкорослого американца индийского происхождения, который никогда не играл в баскетбол. Люди старой формации чувствуют себя гораздо комфортнее, когда говорят с теми, кого знают. Для них важно, чтобы это был бывший игрок НБА или член Зала славы. Сачину определенно вредило, что у него не было подобной репутации», – признавал один из коллег Гупты.

Сачин не стал заползать в раковину и ответил на агрессивный скепсис привычным для себя методом – работой. Он не был самым компанейским парнем, но делал все, чтобы развеять образ нелюдимого ботана. Он пил пиво со скаутами, задавал вопросы руководителям, имеющим более традиционное баскетбольное прошлое, и все это в безукоризненной, доброжелательной манере.

«Смирение – ключевой компонент. Ты должен смириться с тем, что не можешь изменить людей. С тем, что у многих людей возникают проблемы, когда приходит новый специалист по аналитике с математическими фактами на руках. Если вы примете и поймете этих людей, то и они будут вынуждены смириться с тем, что то, что вы им показываете, не просто мнение или фантазии, а рабочая модель, эффективность которой подтверждают цифры».

При этом нужно понимать – если вы чересчур уверены в себе, то вы не слишком хороший аналитик. Модели ничего не знают об особенностях личности, физической форме и сторонних факторах. Что бы ни произошло, нужно оставаться скромным, задавать вопросы, пытаться понять, как работает скаут. Не просто добавляя данные и помогая с оценкой, а помогая им в их рабочем процессе, помогая сделать работу более эффективной», – Гупта о качествах, которые сделали его известным и одновременно недооцененным.

Спокойный характер Сачина, его нежелание перебивать собеседников или вбрасывать идеи посреди шумного мозгового штурма сбивали с толку даже Мори.

«Он мог сидеть и слушать мнения других минут сорок, а затем дополнить одно из них парой предложений, и все, что было до этого, становилось незначительным. Он стоял за всеми хорошими идеями. В том числе теми, которые затем приписывали мне. Он был единственным, кто несколькими совершенно разными способами доказал мне, что Джеймс Харден может быть системообразущим игроком. Он показывал мне статистику и таблицы, затем приводил малознакомые факты о его учебе в школе, его предпочтениях. Он никогда не ограничивался только лишь цифрами. Решение по Хардену было коллективным, это был серьезный шаг для клуба, но никто не приложил к этому трансферу больше усилий, чем Сачин», – рубрика «Мори без утайки».

Нетрадиционные методы Гупты невозможно было перенять или адаптировать, они были слишком завязаны на его индивидуальной работе. Поэтому для многих гораздо проще было осуждать его видение стратегии построения команды, нежели понять ее. По этой причине Гупту критиковали за то, что «Хьюстон» не взял титул, игнорируя то, что команде противостояла династия исторического уровня, а в отдельных матчах на результат повлияли откровенно непредсказуемые факторы вроде травм.

В Филадельфии Гупту освистывали не менее заливисто, чем Сэма Хинки, который перестраивал «Сиксерс» на основе его идей.

Сачин был в центре всех значимых перипетий «Процесса», так как консультировал Хинки. Одна из самых заметных сделок в 2015-м году, когда «Сиксерс» получили от «Кингз» Ника Стаускаса, Карла Лэндри, Джейсона Томпсона и право обменять пики в двух драфтах на два выбора во втором раунде – целиком проект Гупты. Как и обмен лучшего новичка лиги Майкла Картера-Уильямса в его втором сезоне. Отсутствие желаемого результата и хладнокровная политика клуба по планомерному и продолжительному «танкингу» настроили против «Сиксерс» как болельщиков, так и лигу, но разве это не те жертвы, на которые вынужден идти генменеджер, чтобы через риск доказать правоту своего оригинального плана.

«Сиксерс» не играли в политические игры с агентами, другими руководителями и СМИ, чтобы снискать расположение общественности. В качестве коллективного ответа их критиковали за бездушное отношение к игрокам как к активу и отсутствие должного внимания к славному прошлому клуба.

«Я горжусь тем, что мы сделали. Возможно, мы были так сосредоточены на принятии правильных решений, что могли бы сделать больше для налаживания отношений с медиа и болельщиками. Но, что касается стратегии клуба, не считаю, что она была выбрана неверно», – резюме Гупты после ухода из «Филадельфии».

Сезон-2018/2019 Гупта провел в должности ассистента генменеджера «Пистонс», но не смог устоять, когда его бывший коллега по «Рокетс» Герссон Росас пригласил его присоединиться к «Миннесоте». В «Тимбервулвз» он пополнил и без того крайне пестрый фронт-офис, в который входили бывший агент Джо Бранч, индийско-американский эксперт по спортивной науке Робби Сикка и глава скаутского департамента итальянец Джанлука Паскуччи.

С 2019-го «Миннесота» взяла на драфте Энтони Эдвардса, назначила на пост главного тренера Криса Финча, совершила скандальный, но крайне эффективный обмен Руди Гобера и впервые с 2004 года вышла в финал Западной конференции.

Конечно же, нельзя все это списывать на деятельность только лишь Гупты. Но как верно подмечал Дэрил Мори: «Вы могли этого просто не заметить, но отпечатки пальцев Гупты легко обнаружить на всем, что происходило внутри «Рокетс» на протяжении 6 лет, которые он проработал в клубе».

И кто скажет, что в случае с «Тимбервулвз» было иначе. Особенно учитывая то, какой пост Гупта занимал перед уходом в «Челси». То, что лига потеряла одного из своих главных креативщиков и человека, не умеющего делать скучные проекты, ясно прямо сейчас. А вот потеряет ли с его уходом «Миннесота»? Теперь одна из главных интриг грядущего сезона.

Фото: x.com/Timberwolves ; Gettyimages /Luke Hales, Ethan Miller ; East News /BOB LEVEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /GETTY IMAGES VIA AFP, Cal Sport Media via AP Images