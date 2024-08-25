Тадас Седекерскис: «Очень удивился подписанию Пабло Ласо. Любой игрок был бы рад выступать под его руководством»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскония Реал чемпионат Испании Пабло Ласо Тадас Седекерскис Баскетбол

Пабло Ласо возглавил «Басконию».

Двукратный чемпион Евролиги и шестикратный победитель чемпионата Испании вернулся на родину из «Баварии».

Литовский форвард «Басконии» Тадас Седекерскис рассказал о своей реакции на смену главного тренера.

«Я был очень удивлен его подписанием. Был в Пуэрто-Рико, мой отец сказал мне прочитать новости. Это был шок. Я совсем не ожидал.

Было много слухов, много разных имен, но не думал, что это будет он. Любой игрок хотел бы выступать под его руководством с учетом его трофеев и достижений с «Реалом».

У нас в команде много молодежи, готовой работать и что-то доказывать. Мы молодая команда, но сохранившая много знакомых лиц с прошлого года», – заключил форвард.

«Баскония» вышла в плей-офф Евролиги в прошлом сезоне, но уступила «Реалу» 0-3 в 1/4 финала.

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