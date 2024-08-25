Тадас Седекерскис: «Очень удивился подписанию Пабло Ласо. Любой игрок был бы рад выступать под его руководством»

Пабло Ласо возглавил «Басконию».

Двукратный чемпион и шестикратный победитель чемпионата Испании вернулся на родину из «Баварии».

Литовский форвард «Басконии» рассказал о своей реакции на смену главного тренера.

«Я был очень удивлен его подписанием. Был в Пуэрто-Рико, мой отец сказал мне прочитать новости. Это был шок. Я совсем не ожидал.

Было много слухов, много разных имен, но не думал, что это будет он. Любой игрок хотел бы выступать под его руководством с учетом его трофеев и достижений с «Реалом».

У нас в команде много молодежи, готовой работать и что-то доказывать. Мы молодая команда, но сохранившая много знакомых лиц с прошлого года», – заключил форвард.

« » вышла в плей-офф Евролиги в прошлом сезоне, но уступила «Реалу» 0-3 в 1/4 финала.