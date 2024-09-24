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Евгений Бабурин: «Мысли о завершении карьеры время от времени возникают»

Евгений Бабурин признался, что подумывает о завершении карьеры.

«Конечно, задумывался об этом. Не скажу, что очень плотно, но понимаю, что этот момент уже не за горами. Мысли об этом время от времени возникают. Чем бы хотел заниматься после баскетбола? Честно, пока не знаю. Конкретных идей нет.

Одно знаю точно — хотел бы больше времени проводить с семьей, потому что за эти сезоны были моменты, когда мы очень долго не виделись.

Может быть, посвящу себя деятельности в баскетболе, а может, и нет. Сейчас сложно сказать. Пока наслаждаюсь тем, что у меня есть, и радуюсь, что в таком возрасте все еще продолжаю играть», – сказал 37-летний атакующий защитник «Пари НН».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoЕвгений Бабурин
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