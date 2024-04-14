Маркелл Джонсон обновил рекорд Лиги ВТБ по перехватам за сезон – 86

Теги Единая лига ВТБ Астана Евгений Бабурин Маркелл Джонсон Баскетбол

Разыгрывающий «Астаны» Маркелл Джонсон совершил 86 перехватов за сезон-2023/24.

Это новый рекорд Единой лиги ВТБ по количеству перехватов за один сезон. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику «Нижнего Новгорода» Евгению Бабурину, который сделал 76 перехватов в сезоне-2022/23.

В сегодняшнем заключительном матче сезона против «Самары» (94:92 ОТ) Джонсон набрал 39 очков, сделал 5 передач, 4 перехвата, 1 подбор и 1 блок-шот.

Американец завершил сезон с показателем 2,1 перехвата в среднем за матч.

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