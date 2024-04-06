Евгений Бабурин обновил личный рекорд результативности – 27 очков в одном матче

Теги Сергей Моня Минск БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Евгений Бабурин Баскетбол

«Нижний Новгород» в гостях обыграл белорусский «Минск» – 79:58.

Атакующий защитник российской команды Евгений Бабурин обновил личный рекорд результативности в карьере, набрав 27 очков.

Кроме того, Бабурин установил рекорд нынешнего сезона Лиги ВТБ по точным трехочковым в одном матче – 9.

36-летний защитник сегодня обогнал Сергея Моню и вышел на 7-е место в истории лиги по количеству проведенных матчей. На данный момент в его активе 312 матчей.

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