Евгений Бабурин обновил личный рекорд результативности – 27 очков в одном матче

«Нижний Новгород» в гостях обыграл белорусский «Минск» – 79:58.

Атакующий защитник российской команды обновил личный рекорд результативности в карьере, набрав 27 очков.

Кроме того, Бабурин установил рекорд нынешнего сезона Лиги ВТБ по точным трехочковым в одном матче – 9.

36-летний защитник сегодня обогнал Сергея Моню и вышел на 7-е место в истории лиги по количеству проведенных матчей. На данный момент в его активе 312 матчей.