Евгений Бабурин обновил личный рекорд результативности – 27 очков в одном матче
«Нижний Новгород» в гостях обыграл белорусский «Минск» – 79:58.
Атакующий защитник российской команды Евгений Бабурин обновил личный рекорд результативности в карьере, набрав 27 очков.
Кроме того, Бабурин установил рекорд нынешнего сезона Лиги ВТБ по точным трехочковым в одном матче – 9.
36-летний защитник сегодня обогнал Сергея Моню и вышел на 7-е место в истории лиги по количеству проведенных матчей. На данный момент в его активе 312 матчей.