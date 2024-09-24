Единой лига ВТБ согласовала новые даты матчей между УНИКСом, «Локо» и «Астаной»
Внесены изменения в календарь Единой лиги ВТБ.
В связи с проведением в Казани с 22 по 24 октября 2024 года международного саммита лидеров стран БРИКС, директорат Лиги согласовал новые даты матчей между УНИКСом, «Локомотивом-Кубань» и «Астаной».
Первая встреча УНИКСа и «Локомотива-Кубань» в сезоне-24/25 состоится в Краснодаре 20 октября 2024 года. Ранее планировалось провести матч в Казани.
На паркете казанского «Баскет-холла» команды сойдутся 1 декабря 2024 года.
Кроме того, на день позже пройдет матч между «Астаной» и УНИКСом. Встреча команд в столице Казахстана теперь состоится не 3-го, а 4-го декабря.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт УНИКСа
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