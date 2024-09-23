Блок-шот Евгения Белянкова и данк Антониуса Кливленда после передачи Андрея Мартюка – лучшие моменты тура Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели.
Первые места Топ-10 заняли блок-шот Евгения Белянкова («Уралмаш») и данк Антониуса Кливленда после передачи Андрея Мартюка («Локомотив-Кубань»).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ВКонтакте Единой лиги ВТБ
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