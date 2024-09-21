Владе Дивац: «Мне нравится Дончич, но у меня были причины не выбрать его. Может быть, я ошибался, но только время покажет»

Владе Дивац прокомментировал решение отказаться от выбора Дончича на драфте .

Серб в 2018 году работал генеральным менеджером «Сакраменто », но вместо словенского разыгрывающего взял форварда Марвина Бэгли.

«На этой позиции у меня был Де’Аарон Фокс, которого я задрафтовал годом ранее. В тот момент я думал, что Фокс – именно тот, кто может стать определяющим игроком клуба на годы вперед. Время покажет, ошибался ли я. Сейчас, похоже, так оно и есть, но я верю в старину Фокса, верю, что его карьера в итоге сложится лучше.

Лука способен играть рядом с другим плеймейкером? Ирвинг – классический скорер, как и Дончич. Фокс – нет. Он игрок, которому нужен мяч, как и Луке. Я мог бы взять Луку, но тогда мне пришлось бы обменять Фокса.

Интересно, что «Финикс» также проигнорировал Луку, а их тренером был Игорь Кокошков, который работал с ним в сборной Словении. «Атланта» задрафтовала Дончича, но они тоже отказались от него. Только «Даллас » его принял.

Мне нравится смотреть на Луку, мне очень нравится его баскетбол, но у меня были свои причины принять такое решение. Может быть, я ошибался, но только время покажет», – заявил Дивац .