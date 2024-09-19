Александар Везенков о возвращении в «Олимпиакос»: «Я предпочитаю бороться за титулы и чувствовать себя значимым»

Александар Везенков объяснил решение вернуться из НБА в «Олимпиакос».

«Это приятные дилеммы. Я перебираю все возможности. Это приносит радость, когда ты возвращаешься в знакомую среду, где тебя любят.

Я предпочитаю находиться в конкурентной среде, бороться за титулы и чувствовать себя значимым. Не уверен, что в НБА у меня была бы возможность, подобная той, которую я себе предоставил. Именно это я и хотел сделать, и я хотел сделать это с «Олимпиакосом ». Это мой дом», – сказал болгарский форвард.