Александар Везенков о возвращении в «Олимпиакос»: «Я предпочитаю бороться за титулы и чувствовать себя значимым»
Александар Везенков объяснил решение вернуться из НБА в «Олимпиакос».
«Это приятные дилеммы. Я перебираю все возможности. Это приносит радость, когда ты возвращаешься в знакомую среду, где тебя любят.
Я предпочитаю находиться в конкурентной среде, бороться за титулы и чувствовать себя значимым. Не уверен, что в НБА у меня была бы возможность, подобная той, которую я себе предоставил. Именно это я и хотел сделать, и я хотел сделать это с «Олимпиакосом». Это мой дом», – сказал болгарский форвард.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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