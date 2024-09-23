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Женская «Руна» может отказаться от участия в Премьер-лиге

«Руна» испытывает проблемы с финансированием.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о долгах основной команды и беспокойстве за судьбу женского состава и команды по игре 3х3.

По сообщению Телеграм-канала «Свободный агент», женская «Руна» может сняться с участия в чемпионате, несмотря на заверения в финансовом обеспечении.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал о баскетболе в Telegram
logoСергей Кущенко
чемпионат России жен
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