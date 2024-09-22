Сергей Кущенко: «Сезон будет очень интригующим»
Сергей Кущенко уверен, что новый формат сделает этот сезон Лиги ВТБ интересным.
«Я думаю, сезон будет очень интригующим. У нас новый формат, который подразумевает большое количество матчей. Легко не будет никому, поэтому будет много интересных матчей, будет много борьбы.
Ждем интересный чемпионат и шикарный плей-офф», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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