Сергей Кущенко: «Сезон будет очень интригующим»

Сергей Кущенко уверен, что новый формат сделает этот сезон Лиги ВТБ интересным.

«Я думаю, сезон будет очень интригующим. У нас новый формат, который подразумевает большое количество матчей. Легко не будет никому, поэтому будет много интересных матчей, будет много борьбы.

Ждем интересный чемпионат и шикарный плей-офф», – сказал президент Единой лиги ВТБ.