Митчелл Робинсон пропустит 6-8 недель из-за травмы голеностопа

Теги травмы Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Митчелл Робинсон Баскетбол

Митчелл Робинсон вряд ли сыграет в оставшихся матчах плей-офф-2024.

Центровой «Нью-Йорка» выбыл из строя из-за стрессовой реакции в левом голеностопном суставе.

Робинсон прошел обследование после того, как отыграл всего 12 минут в первом матче «Никс» в серии с «Пэйсерс» в понедельник. 

В декабре Робинсон перенес операцию на том же голеностопе и пропустил 50 матчей, прежде чем вернуться в состав «Нью-Йорка» в конце марта. Он также пропустил одну встречу в серии первого раунда с «Филадельфией» из-за вывиха лодыжки.

«Никс» ранее до конца сезона из-за травм потеряли Джулиуса Рэндла и Бояна Богдановича.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий