Митчелл Робинсон пропустит 6-8 недель из-за травмы голеностопа

Митчелл Робинсон вряд ли сыграет в оставшихся матчах плей-офф-2024.

Центровой « » выбыл из строя из-за стрессовой реакции в левом голеностопном суставе.

прошел обследование после того, как отыграл всего 12 минут в первом матче «Никс» в серии с «Пэйсерс» в понедельник.

В декабре Робинсон перенес операцию на том же голеностопе и пропустил 50 матчей, прежде чем вернуться в состав «Нью-Йорка» в конце марта. Он также пропустил одну встречу в серии первого раунда с «Филадельфией» из-за вывиха лодыжки.

«Никс» ранее до конца сезона из-за травм потеряли Джулиуса Рэндла и Бояна Богдановича.