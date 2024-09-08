Джеди Осман отказался присоединиться к тренировочному лагерю «Лейкерс» перед отъездом в Европу
Джеди Осман стал игроком «Панатинаикоса»
29-летний турецкий форвард стал свободным агентом в это межсезонье после завершения контракта с «Сан-Антонио». Осман искал варианты продолжения карьеры в НБА перед возвращением в Европу.
По сообщению Eurohoops, форвард получил приглашение в тренировочный лагерь «Лейкерс», однако решил не бороться за попадание в состав клуба и принял предложение «Панатинаикоса».
В сезоне-23/24 Осман провел 72 матча за «Сан-Антонио», в среднем набирая 6,8 очка и 2,5 подбора.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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