Джеди Осман отказался присоединиться к тренировочному лагерю «Лейкерс» перед отъездом в Европу

Джеди Осман стал игроком «Панатинаикоса»

29-летний турецкий форвард стал свободным агентом в это межсезонье после завершения контракта с «Сан-Антонио». Осман искал варианты продолжения карьеры в НБА перед возвращением в Европу.

По сообщению Eurohoops, форвард получил приглашение в тренировочный лагерь «Лейкерс », однако решил не бороться за попадание в состав клуба и принял предложение «Панатинаикоса ».

В сезоне-23/24 Осман провел 72 матча за «Сан-Антонио», в среднем набирая 6,8 очка и 2,5 подбора.