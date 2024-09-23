«Бруклин» отчислил Патрика Гарднера
«Нетс» расстались с одним из игроков.
«Бруклин» отчислил центрового Патрика Гарднера (25 лет, 211 см), негарантированный контракт с которым заключил на прошлой неделе.
Гарднер является игроком сборной Египта. В прошлом сезоне он набирал 8,4 очка и 5,8 подбора в среднем за игру в Лиге развития.
Ожидается, что Патрик продолжит карьеру в фарм-команде «Нетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Брайана Льюиса
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