«Бруклин» отчислил Патрика Гарднера

«Нетс» расстались с одним из игроков.

«Бруклин» отчислил центрового Патрика Гарднера (25 лет, 211 см), негарантированный контракт с которым заключил на прошлой неделе.

Гарднер является игроком сборной Египта. В прошлом сезоне он набирал 8,4 очка и 5,8 подбора в среднем за игру в Лиге развития.

Ожидается, что Патрик продолжит карьеру в фарм-команде «Нетс».