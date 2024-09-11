Тайсон Этьенн примет участие в тренировочном лагере «Бруклина»
Тайсон Этьенн приглашен в тренировочный лагерь «Бруклина».
Разыгрывающий (24 года, 188 см) договорился о подписании негарантированного контракта с «Нетс».
В минувшем сезоне Лиги развития НБА Этьенн демонстрировал средние показатели в 9,9 очка, 2,6 передачи и 3,5 подбора за встречу, реализуя 44,4% с игры и 35,6% 3-очковых бросков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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