Тайсон Этьенн примет участие в тренировочном лагере «Бруклина»

Тайсон Этьенн приглашен в тренировочный лагерь «Бруклина».

Разыгрывающий (24 года, 188 см) договорился о подписании негарантированного контракта с «Нетс».

В минувшем сезоне Лиги развития НБА Этьенн демонстрировал средние показатели в 9,9 очка, 2,6 передачи и 3,5 подбора за встречу, реализуя 44,4% с игры и 35,6% 3-очковых бросков.