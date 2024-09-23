Лэрри Нэнс: «Куин Снайдер – гений баскетбола, рад играть за него. У нас у обоих высокий IQ»
Лэрри Нэнс объяснил, почему рад переходу в «Атланту».
Бигмен стал игроком «Хоукс» Куина Снайдера в результате обмена в межсезонье-2024.
«Я очень рад и нахожусь в предвкушении. Куин – гений баскетбола. Я был его большим поклонником, когда он работал в «Юте» и, конечно, в последние несколько лет в «Атланте». Теперь я и сам с радостью буду играть под его руководством. Уверен, мы отлично поладим.
Да, я считаю себя баскетболистом с высоким IQ, и у него очень высокий IQ. Именно так. И состав «Хоукс» тоже впечатляет. У нас молодой ростер и команда, которая хочет наделать шума в будущем», – заявил форвард.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Atlanta Journal-Constitution
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