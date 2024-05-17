Куин Снайдер, Лэндри Филдс и Кайл Корвер («Атланта») прилетели во Францию, чтобы посмотреть на Заккари Рисаше
Первые лица «Хокс» оценили игру Заккари Рисаше.
Генеральный менеджер Лэндри Филдс, его помощник Кайл Корвер и главный тренер команды Куин Снайдер прилетели на матч 1/4 плей-офф чемпионата Франции «Бурк» – «Нантер», чтобы посмотреть на Заккари Рисаше. Молодой форвард выставил свою кандидатуру на драфт-2024 НБА.
«Атланта» получила первый драфт-пик в этом сезоне. Рисаше выиграл награды «Восходящая звезда» Еврокубка и лучшему молодому игроку чемпионата Франции. Французский форвард считался претендентом на первое место на драфте в течение всего сезона.
В победном матче с «Нантером» (92:82) Рисаше набрал 14 очков и 6 подборов при 4 из 7 двухочковых и 2 из 5 из-за дуги.