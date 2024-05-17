Куин Снайдер, Лэндри Филдс и Кайл Корвер («Атланта») прилетели во Францию, чтобы посмотреть на Заккари Рисаше

Теги Атланта Кайл Корвер Еврокубок НБА чемпионат Франции драфт НБА Лэндри Филдс Нантер Куин Снайдер Бурк Заккари Рисаше Баскетбол

Первые лица «Хокс» оценили игру Заккари Рисаше.

Генеральный менеджер Лэндри Филдс, его помощник Кайл Корвер и главный тренер команды Куин Снайдер прилетели на матч 1/4 плей-офф чемпионата Франции «Бурк» – «Нантер», чтобы посмотреть на Заккари Рисаше. Молодой форвард выставил свою кандидатуру на драфт-2024 НБА.

«Атланта» получила первый драфт-пик в этом сезоне. Рисаше выиграл награды «Восходящая звезда» Еврокубка и лучшему молодому игроку чемпионата Франции. Французский форвард считался претендентом на первое место на драфте в течение всего сезона.

В победном матче с «Нантером» (92:82) Рисаше набрал 14 очков и 6 подборов при 4 из 7 двухочковых и 2 из 5 из-за дуги.

 

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