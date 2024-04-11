Трэй Янг вернулся в состав «Атланты» и набрал 14 очков и 11 передач в матче с «Шарлотт»

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Трэй Янг восстановился после травмы.

Разыгрывающий «Хокс» вернулся после травмы левого мизинца. Янг пропустил 23 игры.

На его счету 14 очков и 11 передач за 21 минуту на площадке.

«Атланта» проиграла «Шарлотт» со счетом 114:115.

Главный тренер «Хокс» Куин Снайдер рассказал, что Янг будет продолжать выходить с контролем игрового времени до матчей плей-ин.

«В первую очередь это связано с усталостью. Он в порядке. Каждый, кто проходил через операцию, знает, что всегда есть ментальный компонент, с которым нужно справиться.

Мы рады, что он вернулся. Он воодушевлен возможностью играть», – прокомментировал ограничения Снайдер.

«Атланта» находится на 10 месте в Восточной конференции с результатом 36-44 и сыграет с «Чикаго» в плей-ин.

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