Трэй Янг вернулся в состав «Атланты» и набрал 14 очков и 11 передач в матче с «Шарлотт»
Трэй Янг восстановился после травмы.
Разыгрывающий «Хокс» вернулся после травмы левого мизинца. Янг пропустил 23 игры.
На его счету 14 очков и 11 передач за 21 минуту на площадке.
«Атланта» проиграла «Шарлотт» со счетом 114:115.
Главный тренер «Хокс» Куин Снайдер рассказал, что Янг будет продолжать выходить с контролем игрового времени до матчей плей-ин.
«В первую очередь это связано с усталостью. Он в порядке. Каждый, кто проходил через операцию, знает, что всегда есть ментальный компонент, с которым нужно справиться.
Мы рады, что он вернулся. Он воодушевлен возможностью играть», – прокомментировал ограничения Снайдер.
«Атланта» находится на 10 месте в Восточной конференции с результатом 36-44 и сыграет с «Чикаго» в плей-ин.