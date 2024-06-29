«Новый Орлеан» выменяет у «Атланты» Деджонте Мюррэя

Теги переходы Атланта Новый Орлеан НБА Лэрри Нэнс-младший Деджонте Мюррэй И Джей Лидделл Дайсон Дэниэлс Баскетбол

«Новый Орлеан» и «Атланта» согласовали крупный обмен.

«Пеликанс» удалось заполучить защитника «Хоукс» Деджонте Мюррэя (27 лет, 196 см). 

«Новый Орлеан» отправляет в обратном направлении два пика первого раунда – выбор 2025 года («Лейкерс») и выбор 2027 года (наименее благоприятный либо от «Милуоки», либо от «Пеликанс»).

Также в рамках сделки «Атланте» достаются форварды Лэрри Нэнс-младший (31 год, 203 см), И Джей Лидделл (23 года, 198 см), защитник Дайсон Дэниэлс (21 год, 201 см).

Мюррэй набирал в среднем 22,5 очка, 6,4 передачи и 5,3 подбора в минувшем сезоне, а также в сумме реализовал рекордный для себя 201 3-очковый.

В 2022 году «Атланта» отправила три выбора первого раунда в «Сан-Антонио» за Деджонте.

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23 комментария
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Настолько дешево ушел, что становится смешно. Как Маями, Лал и прочие его упустили
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Грабеж просто. Сравните что получили Нэтс за Бриджеса, к тому же обменяли его в клуб, с которым вообще обменов 30-40 лет не было.
Давай, Атланта, еще с Янгом распиши контракт, че тут мелочиться то.
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Ответ artem-lstik@mail.ru
с одной стороны очень дёшево взяли, а с другой - нахрена в команду Зайона набирать людей без стабильной 3хи? луз-луз на первый взгляд, но посмотрим. если дальше удастся разменять на что-то подходящее и сопоставимое по цене, или выяснится, что Мюррей может быть снайпером (там оказывается 36,4% трёх в последнем сезоне было, может не всё так и плохо), то будет вин для пеликанс
Чего у Деджонте не отнять, он умеет подстраиваться и работать над собой, приходил в лигу вообще без угрозы издали - научился бросать и прогрессирует до сих пор, из команды где он был доминирующим плеймекером перешел к более доминирующему плеймейкеру - стал играть по-другому. Адаптируется и под Зайона с Макколумом.
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Атланта продешевила , они за Мюррея отдали в два раза больше в своё время . 3 пика ( 2 собственных) и обмен пиками.
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теперь остался один вопрос, кто будет центром у Пеликанов. Валанчунаса они не продлевают (пока), Нэнса отдали. драфтанули конечно очень сырого Камеруна 21-м пиком, но не факт что он что-то сможет, а кто его будет страховать и разгружать? В целом Пеликаны взяли хорошего РЗ за мешок картошки. Очень похоже на ограбление.
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теперь Ингрэма менять, винги у пеликанов есть, а центра нет
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Грмффин свою работу отлично делает, что драфт, что обмены. Осталось центра найти.
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Видимо предложение НОП было лучшим из всех. Хоукс не хотели мертвого ДиЛо от ЛАЛ. Тут хоть истекающий Ненс есть ( думаю им это было важно в первую очередь ) , и Дэниэлс может выстрелит.
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Ответ Максим Макеев
чет очень скудный набор пиков точеных за Янга видимо будут 8-10 просить
не у кого ))

все пики мира у Оклахомы и Юты, теперь еще чуть-чуть у Бруклина, никому из них Янг не нужен
все остальные голодранцы и максимум 3-4 пика могут наскрести

* у САС оказывается ещё много пиков, но что-то подсказывает, что в этом сезоне они предпочтут ещё разок танкануть, уж больной жирным драфт 2025 выглядит, а уже потом будут отталкиваться от дна и набирать мощь, делая подписания и покупки
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Ответ elMORRO
слабый обмен,слабые команды,слабые гм, слабые пики, мусор
слабые фанаты
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с одной стороны очень дёшево взяли, а с другой - нахрена в команду Зайона набирать людей без стабильной 3хи?
луз-луз на первый взгляд, но посмотрим. если дальше удастся разменять на что-то подходящее и сопоставимое по цене, или выяснится, что Мюррей может быть снайпером (там оказывается 36,4% трёх в последнем сезоне было, может не всё так и плохо), то будет вин для пеликанс
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Ну если Пеликанам удастся Хартенштайна подписать и скинуть Ингрема/Маколума, будет вообще круто
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Так дёшево... За Бриджеса 5 пиков отдали, а тут только 2... Майами надо было хотя бы попробовать, эхх...
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Эх, как жаль не в Лейкерс. Они бы явно тоже за него два пика первых отдали.
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и значит Янг пока остаётся
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Ответ artem-lstik@mail.ru
с одной стороны очень дёшево взяли, а с другой - нахрена в команду Зайона набирать людей без стабильной 3хи? луз-луз на первый взгляд, но посмотрим. если дальше удастся разменять на что-то подходящее и сопоставимое по цене, или выяснится, что Мюррей может быть снайпером (там оказывается 36,4% трёх в последнем сезоне было, может не всё так и плохо), то будет вин для пеликанс
в Атланте он, такое ощущение, что устроил себе тренировочный год в игровом режиме :)
сильно прокачал слабые стороны, геймвиннеры попадал
ну и правильно. а что ещё в этом бардаке делать?
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Деджонте и Хйорб Джрнс будут лочить конкретно всех, еще бы Джорджа им и совсем весело могло бы быть.
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Ответ стоун
теперь Ингрэма менять, винги у пеликанов есть, а центра нет
Ашипка :)
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чет очень скудный набор пиков точеных
за Янга видимо будут 8-10 просить
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