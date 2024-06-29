«Новый Орлеан» выменяет у «Атланты» Деджонте Мюррэя

«Новый Орлеан» и «Атланта» согласовали крупный обмен.

«Пеликанс» удалось заполучить защитника «Хоукс» (27 лет, 196 см).

« » отправляет в обратном направлении два пика первого раунда – выбор 2025 года («Лейкерс») и выбор 2027 года (наименее благоприятный либо от «Милуоки», либо от «Пеликанс»).

Также в рамках сделки «Атланте» достаются форварды (31 год, 203 см), (23 года, 198 см), защитник Дайсон Дэниэлс (21 год, 201 см).

Мюррэй набирал в среднем 22,5 очка, 6,4 передачи и 5,3 подбора в минувшем сезоне, а также в сумме реализовал рекордный для себя 201 3-очковый.

В 2022 году « » отправила три выбора первого раунда в «Сан-Антонио» за Деджонте.