«Новый Орлеан» выменяет у «Атланты» Деджонте Мюррэя
«Новый Орлеан» и «Атланта» согласовали крупный обмен.
«Пеликанс» удалось заполучить защитника «Хоукс» Деджонте Мюррэя (27 лет, 196 см).
«Новый Орлеан» отправляет в обратном направлении два пика первого раунда – выбор 2025 года («Лейкерс») и выбор 2027 года (наименее благоприятный либо от «Милуоки», либо от «Пеликанс»).
Также в рамках сделки «Атланте» достаются форварды Лэрри Нэнс-младший (31 год, 203 см), И Джей Лидделл (23 года, 198 см), защитник Дайсон Дэниэлс (21 год, 201 см).
Мюррэй набирал в среднем 22,5 очка, 6,4 передачи и 5,3 подбора в минувшем сезоне, а также в сумме реализовал рекордный для себя 201 3-очковый.
В 2022 году «Атланта» отправила три выбора первого раунда в «Сан-Антонио» за Деджонте.
Давай, Атланта, еще с Янгом распиши контракт, че тут мелочиться то.
все пики мира у Оклахомы и Юты, теперь еще чуть-чуть у Бруклина, никому из них Янг не нужен
все остальные голодранцы и максимум 3-4 пика могут наскрести
* у САС оказывается ещё много пиков, но что-то подсказывает, что в этом сезоне они предпочтут ещё разок танкануть, уж больной жирным драфт 2025 выглядит, а уже потом будут отталкиваться от дна и набирать мощь, делая подписания и покупки
луз-луз на первый взгляд, но посмотрим. если дальше удастся разменять на что-то подходящее и сопоставимое по цене, или выяснится, что Мюррей может быть снайпером (там оказывается 36,4% трёх в последнем сезоне было, может не всё так и плохо), то будет вин для пеликанс
сильно прокачал слабые стороны, геймвиннеры попадал
ну и правильно. а что ещё в этом бардаке делать?
за Янга видимо будут 8-10 просить