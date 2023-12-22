Уэйд Болдуин из «Маккаби» выбыл из строя с мышечной травмой

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив чемпионат Израиля Уэйд Болдуин Баскетбол

Уэйд Болдуин выбыл из строя с мышечной травмой .

Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» травмировал травму мышцы задней поверхности бедра.

Болдуин получил повреждение под занавес матча Евролиги против «Црвены Звезды». 27-летний баскетболист может пропустить как минимум 3 недели.

Если же по итогам обследования выяснится, что у Болдуина разрыв, то восстановление может растянуться на 2 месяца.

Болдуин набирает в среднем 14,5 очка, 2,2 подбора и 4,9 передачи в среднем за игру в 10 матчах за «Маккаби» в этом сезоне.

С результатом 9-7 «Маккаби» занимает 9-е место в турнирной таблице Евролиги.

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1 комментарий
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травмировал травму....
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