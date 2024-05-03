Уэйд Болдуин не поможет «Маккаби» в решающем матче серии с «Панатинаикосом»
Уэйд Болдуин пропустит решающий матч серии с «Панатинаикосом».
Разыгрывающий «Маккаби» не выйдет на площадку в пятой игре серии плей-офф Евролиги против «Панатинаикоса» (2-2) во вторник.
Болдуин вернулся в строй в четверг в четвертом матче после пропуска двух предыдущих игр. Он отыграл всего 7 минут и завершил встречу с 3 очками и 3 передачами.
28-летний баскетболист снова повредил подколенное сухожилие. В первом матче серии Болдуин получил небольшой разрыв.
В «Маккаби» надеются, что разрыв подколенного сухожилия не усугубился. Ожидается, что Болдуин выбыл из строя на несколько недель.
В этом сезоне Евролиги Болдуин набирает в среднем 17,4 очка, 2,5 подбора и 4,9 передачи.