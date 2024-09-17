«В контракт была включена квартира, которую по сути получили родители». Андрей Кириленко рассказал, почему отыграл два сезона за ЦСКА после драфта НБА

Андрей Кириленко рассказал, почему продолжил играть за ЦСКА после драфта НБА.

Президент РФБ Андрей Кириленко стал гостем подкаста Квентина Ричардсона и Дариуса Майлза. Ведущие спросили бывшего игрока НБА , почему он отыграл еще два сезона за московский ЦСКА после того, как в 1999 году был выбран «Ютой» на драфте.

«Причина в том, что у меня был подписан трехлетний контракт. Я был выбран на драфте после своего первого сезона за ЦСКА, и у меня оставалось еще два сезона.

Не думаю, что в то время были выкупы контрактов, никто не думал о выкупах. Но в мой контракт была включена квартира в Санкт-Петербурге, которую по сути получили мои родители. Если бы я разорвал контракт, они потеряли бы эту квартиру. Если бы я пришел на пару лет раньше, я бы смог возместить стоимость квартиры, но на тот момент я был в выгодной ситуации – я получил квартиру, мне платили за работу, я был молод и играл за лучшую команду в России», – рассказал Кириленко.