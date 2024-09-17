«В контракт была включена квартира, которую по сути получили родители». Андрей Кириленко рассказал, почему отыграл два сезона за ЦСКА после драфта НБА
Президент РФБ Андрей Кириленко стал гостем подкаста Квентина Ричардсона и Дариуса Майлза. Ведущие спросили бывшего игрока НБА, почему он отыграл еще два сезона за московский ЦСКА после того, как в 1999 году был выбран «Ютой» на драфте.
«Причина в том, что у меня был подписан трехлетний контракт. Я был выбран на драфте после своего первого сезона за ЦСКА, и у меня оставалось еще два сезона.
Не думаю, что в то время были выкупы контрактов, никто не думал о выкупах. Но в мой контракт была включена квартира в Санкт-Петербурге, которую по сути получили мои родители. Если бы я разорвал контракт, они потеряли бы эту квартиру. Если бы я пришел на пару лет раньше, я бы смог возместить стоимость квартиры, но на тот момент я был в выгодной ситуации – я получил квартиру, мне платили за работу, я был молод и играл за лучшую команду в России», – рассказал Кириленко.
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