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Андрей Кириленко: «Куинси Льюис назвал меня АК-47 и сказал, что я должен взять 47-й номер»

Андрей Кириленко рассказал о происхождении прозвища АК-47.

Президент РФБ Андрей Кириленко стал гостем подкаста Квентина Ричардсона и Дариуса Майлза. Ведущие спросили бывшего игрока НБА, как появилось прозвище АК-47.

«Придя в «Юту», я сперва сыграл в Летней лиге. Я выступал под 13-м номером, потому что под ним играла мама и большую часть карьеры я провел под этим номером. Но когда мы выбирали номера перед тренировочным лагерем, оказалось, что 13-й номер занят ветераном команды Джоном Амаечи.

Я начал думать, какой номер мне выбрать. Тогда в команде был Куинси Льюис, сейчас он тренирует молодежную команду в Миннесоте. Мы были молоды и часто тусовались вместе. Однажды он сказал: «АК, я буду называть тебя АК, это твои инициалы. АК-47 – известный российский продукт. Ты должен взять 47-й номер». Я такой: «Да, конечно, какие еще у меня есть варианты». Я взял 47-й номер, и с тех пор это стало брендом», – рассказал Кириленко.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Knuckleheads with Quentin Richardson & Darius
logoНБА
Джон Амаечи
logoАндрей Кириленко
logoЮта
Куинси Льюис
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