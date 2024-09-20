«Юта» подпишет негарантированный контракт с Кешоном Джастисом
«Юта» подпишет Кешона Джастиса.
«Джаз» планирует заключить с форвардом (24 года, 201 см) негарантированный контракт Exhibit 10. Соглашение, скорее всего, позволит Джастису после предсезонки присоединиться к «Солт-Лейк-Сити» в G-лиге.
В 31 матче за «Старз» в прошлом сезоне Джастис в среднем набирал 8,9 очка и 3,6 подбора при 39% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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