Товарищеские матчи. ЦСКА крупно обыграл «Меркезефенди», «Енисей» уступил «Партизану» и другие результаты
1-2 сентября состоялись предсезонные матчи с участием команд Лиги ВТБ
МБА-МАИ оказалась сильнее «Пармы» в Москве, ЦСКА обыграл турецкую команду «Меркезефенди» на турнире Gloria Cup в Анталии.
«Енисей» одержал победу над «Астаной» и уступил белградскому «Партизану» в рамках сбора в Сербии.
Товарищеские матчи
МБА-МАИ – Парма – 90:80
МБА-МАИ: Коновалов (20), Касаткин (17 + 7 передач), Зубков (17 + 6 передач)
ПАРМА: Якушин (23), Захаров (18), Нэвелс (12 + 6 подборов), Хэмм (10 + 7 подборов).
ЦСКА Россия – Меркезефенди Турция – 85:67
ЦСКА: Астапкович (13 + 8 подборов), Жан-Шарль (13), Аврамович (12), Антонов (11), М’Бай (10).
ЕНИСЕЙ: Балашов (16 + 6 подборов), Степанович (14 + 6 подборов), Сэндерс (14), Перевалов (11).
Енисей – Партизан – 69:90
ЕНИСЕЙ: Балашов (16), Близнюк (11), Герасимов (10 + 8 передач).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
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