Товарищеские матчи. ЦСКА крупно обыграл «Меркезефенди», «Енисей» уступил «Партизану» и другие результаты

1-2 сентября состоялись предсезонные матчи с участием команд Лиги ВТБ

МБА-МАИ оказалась сильнее «Пармы» в Москве, ЦСКА обыграл турецкую команду «Меркезефенди» на турнире Gloria Cup в Анталии.

«Енисей» одержал победу над «Астаной» и уступил белградскому «Партизану » в рамках сбора в Сербии.

Товарищеские матчи

МБА-МАИ – Парма – 90:80

МБА-МАИ: Коновалов (20), Касаткин (17 + 7 передач), Зубков (17 + 6 передач)

ПАРМА: Якушин (23), Захаров (18), Нэвелс (12 + 6 подборов), Хэмм (10 + 7 подборов).

ЦСКА Россия – Меркезефенди Турция – 85:67

ЦСКА: Астапкович (13 + 8 подборов), Жан-Шарль (13), Аврамович (12), Антонов (11), М’Бай (10).

Енисей – Астана – 90:81

ЕНИСЕЙ: Балашов (16 + 6 подборов), Степанович (14 + 6 подборов), Сэндерс (14), Перевалов (11).

Енисей – Партизан – 69:90

ЕНИСЕЙ: Балашов (16), Близнюк (11), Герасимов (10 + 8 передач).