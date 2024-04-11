Богдан Богданович обновил рекорд «Атланты» по трехочковым за сезон

Теги Атланта Шарлотт НБА Богдан Богданович Трэй Янг Баскетбол

Богдан Богданович реализовал 235 трехочковых в сезоне-2023/24.

Защитник «Хокс» забросил 5 из 10 из-за дуги в матче с «Шарлотт» и обновил рекорд франшизы по количеству трехочковых за сезон.

Предыдущий рекорд (233) принадлежал Трэю Янгу.

Богданович реализует 37,4% дальних бросков в этом регулярном чемпионате.

«Хокс» уступили «Хорнетс» со счетом 114:115.

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1 комментарий
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Есть таблички на basketball-reference по топу за сезон по определенному показателю.
И, например, по подборам в топ-250 за этот год вошел один человек - Сабонис.
А по трешкам - уже 31 игрок. Даже, например, Сэм Хаузер и Джордан Пул. У Карри сейчас уже 4 результат за всю историю (345 трешек, выше Карри в 18-19 с 354, Харден в 18-19 с 378 и Карри 15-16 с 402)
Топ переписывается невероятными темпами. Лига пулялок)
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