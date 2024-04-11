Богдан Богданович обновил рекорд «Атланты» по трехочковым за сезон

Богдан Богданович реализовал 235 трехочковых в сезоне-2023/24.

Защитник «Хокс» забросил 5 из 10 из-за дуги в матче с «Шарлотт» и обновил рекорд франшизы по количеству трехочковых за сезон.

Предыдущий рекорд (233) принадлежал Трэю Янгу.

Богданович реализует 37,4% дальних бросков в этом регулярном чемпионате.

«Хокс» уступили «Хорнетс» со счетом 114:115.