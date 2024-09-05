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Президент колумбийской федерации баскетбола о скандале на Фонбет Кубке Дружбы: «Мы на подъеме, победили лучшие команды Южной Америки. Все затмила эта детская шалость»

Фальшивая сборная Колумбии приняла участие в Фонбет Кубке Дружбы

В первом матче на турнире колумбийцы проиграли «Парме» со счетом 53:155.

Колумбийская федерация баскетбола опубликовала заявление с отрицанием своего участия в Фонбет Кубке Дружбы в Перми после этого матча и заявила, что не получала приглашение на турнир.

«Сначала, когда мы получили информацию, что какие-то колумбийцы играют в России, мы подумали, что новостные каналы над нами подшучивают.

Мы не знаем людей, которые были в это вовлечены, никто из них не участвовал в профессиональной лиге.

Проведем аудит, но мы контролируем нашу электронную почту, наш сайт, приглашение никогда до нас не доходило. Предполагаю, что эти игроки притворились нами, использовав придуманный адрес почты.

Плохо, что баскетбольные новости в Колумбии так уцепились за эту шалость от каких-то ребят, когда мы находимся на таком подъеме в этом виде спорта, победили Аргентину, Бразилию, Мексику, Уругвай, все сильные команды Южной Америки, когда наши игроки выступают в лучших клубах мира. Все затмила эта детская шалость.

У нас есть имена всех, кто участвовал в этом турнире, информация о них была передана в прокуратуру.

Организация международных соревнований должна сопровождаться формальным одобрением ФИБА. Очевидно, в данном случае этого не произошло», – прокомментировал инцидент президент колумбийской баскетбольной ассоциации Джон Марио Техада.

Федерация подала заявление в прокуратуру на баскетболистов, принявших участие в турнире под видом колумбийской сборной, по поводу неправомерного использования имени, образа и логотипа национальной команды. Форма, использованная мошенниками на турнире, не является официальной формой колумбийской сборной.

«Они отправились в Россию увидев возможности. Их можно понять, они хотели показать себя, соревноваться, играть в баскетбол», – заявил неназванный член колумбийской федерации.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: EL PAÍS
происшествия
logoРФБ
Фонбет Кубок Дружбы
logoсборная Колумбии
logoПарма
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