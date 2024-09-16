Андрей Кириленко о заполняемости трибун в российском баскетболе: «РФБ не отвечает за заполнение залов. Но когда сборная играла, она собирала полные»
Андрей Кириленко прокомментировал посещаемость баскетбольных матчей.
«Российская федерация баскетбола как организация не отвечает за заполнение залов, болельщиков, все-таки это больше ложится на плечи клубов. Мы с этим встречаемся очень лимитированное количество раз в году, когда играет национальная команда. Но последние четыре года матчей было немного, и каждый раз, когда сборная играла, она, естественно, собирала полные залы.
Из больших клубов традиционно очень хорошо работает с болельщиками «Зенит» из Санкт-Петербурга. На краснодарский «Локомотив», особенно несколько лет назад, тоже традиционно много ходило болельщиков. В Перми клуб «Парма» собирает аншлаги на регулярной основе» – рассказал Кириленко.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RR «Люкс. Личности. Бизнес»
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