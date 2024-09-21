Сергей Тараканов: «И ЦСКА, и УНИКС пока не в самой лучше форме»
Сергей Тараканов отметил, что ЦСКА и УНИКС находятся не в лучшей форме.
«Обе команды пока не в самой лучше форме, но в начале сезона это абсолютно нормально.
УНИКСу не хватает Луи Лабери и Маркоса Найта, нет ротации и жесткой защиты, а это очень важные аспекты в современном баскетболе. ЦСКА додавил соперника, хотя первая половина была за УНИКСом», – сказал олимпийский чемпион.
ЦСКА обыграл УНИКС со счетом 71:55 в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости