Сергей Тараканов: «И ЦСКА, и УНИКС пока не в самой лучше форме»

Сергей Тараканов отметил, что ЦСКА и УНИКС находятся не в лучшей форме.

«Обе команды пока не в самой лучше форме, но в начале сезона это абсолютно нормально.

УНИКСу не хватает Луи Лабери и Маркоса Найта, нет ротации и жесткой защиты, а это очень важные аспекты в современном баскетболе. ЦСКА додавил соперника, хотя первая половина была за УНИКСом », – сказал олимпийский чемпион.

ЦСКА обыграл УНИКС со счетом 71:55 в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.