«Когда мы добрались до финала Востока, я уже не мог ходить». Шакил О′Нил рассказал, как Стэн Ван Ганди не позволял ему распределять нагрузку

Шакил О′Нил рассказал, что Стэн Ван Ганди был против распределения нагрузки.

«Я люблю Стэна , но у нас была ситуация, когда мы были на первом месте, я подошел к Стэну и сказал: «Позволь мне пропустить матч», а он сказал нет. Он заставил меня играть. Нам оставалось провести четыре или пять матчей. Мы играли в Мемфисе, я хотел отдохнуть, но в итоге столкнулся с Джермейном О ’Нилом и получил сильный удар. У меня даже остался шрам.

Я не мог подвести ребят, поэтому продолжал играть, набирать очки и делать все, что мог. К тому времени, как мы добрались до финала Восточной конференции, я уже не мог ходить», – рассказал легендарный центровой.