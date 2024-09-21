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  • «Когда мы добрались до финала Востока, я уже не мог ходить». Шакил О′Нил рассказал, как Стэн Ван Ганди не позволял ему распределять нагрузку
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«Когда мы добрались до финала Востока, я уже не мог ходить». Шакил О′Нил рассказал, как Стэн Ван Ганди не позволял ему распределять нагрузку

Шакил О′Нил рассказал, что Стэн Ван Ганди был против распределения нагрузки.

«Я люблю Стэна, но у нас была ситуация, когда мы были на первом месте, я подошел к Стэну и сказал: «Позволь мне пропустить матч», а он сказал нет. Он заставил меня играть. Нам оставалось провести четыре или пять матчей. Мы играли в Мемфисе, я хотел отдохнуть, но в итоге столкнулся с Джермейном ОНилом и получил сильный удар. У меня даже остался шрам.

Я не мог подвести ребят, поэтому продолжал играть, набирать очки и делать все, что мог. К тому времени, как мы добрались до финала Восточной конференции, я уже не мог ходить», – рассказал легендарный центровой.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The OGs
logoДжермейн О′Нил
logoМайами
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoСтэн Ван Ганди
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