Бэрон Дэвис назвал пятерку спортсменов, ставших успешными бизнесменами

Бэрон Дэвис назвал пятерку самых успешных спортсменов-бизнесменов.

«Я бы назвал Мэджика Джонсона . Майкл Джордан , потому что он – бизнес и бренд. Стив Янг проделывает чертовски хорошую работу. Я бы также назвал Хосе Баутисту , а затем Шакила О ’Нила. На этом, пожалуй, список закончен», – сказал двукратный участник Матча всех звезд НБА .