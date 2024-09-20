Бэрон Дэвис назвал пятерку спортсменов, ставших успешными бизнесменами
Бэрон Дэвис назвал пятерку самых успешных спортсменов-бизнесменов.
«Я бы назвал Мэджика Джонсона. Майкл Джордан, потому что он – бизнес и бренд. Стив Янг проделывает чертовски хорошую работу. Я бы также назвал Хосе Баутисту, а затем Шакила О’Нила. На этом, пожалуй, список закончен», – сказал двукратный участник Матча всех звезд НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ScoopB.com
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