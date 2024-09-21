Венсан Пуарье об уровне G-лиги НБА: «Примерно как второй дивизион во Франции»

Венсан Пуарье прокомментировал слова Хуана Тоскано-Андерсона.

Игрок сборной Лиги развития НБА во время Межконтинентального кубка заявил, что североамериканский чемпионат фарм-команд является вторым по силе в мире.

В тайм-ауте финальной игры с «Уникахой» чемпион НБА также критически отозвался о Евролиге и чемпионате Испании.

«Я поговорил с несколькими друзьями о том, что он сказал. Также видел твиты Эвана Фурнье и Майка Джеймса. Да, он мог произнести это, чтобы мотивировать свою команду, но это лишь показывает, как жестко ведут борьбу все европейские клубы. «Уникаха» даже не команда Евролиги, но они обыграли сборную G-лиги.

Не думаю, что G-лига – это настоящая лига. Знаю немало игроков, которые не готовы покинуть Америку и отправиться на другой континент. Сомневаюсь, что игра там показывает реальный уровень этих ребят.

Я не знаю, что ценнее для НБА , G-лига или Евролига. Но думаю, что G-лига , вероятно, примерно того же уровня, что и второй дивизион во Франции или что-то в этом роде. Без обид, но это так, я тоже там играл. Я знаю игроков, которые приезжали в Европу и выяснялось, что они намного лучше, когда играли в G-лиге», – считает экс-игрок НБА.