  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Венсан Пуарье об уровне G-лиги НБА: «Примерно как второй дивизион во Франции»

Венсан Пуарье прокомментировал слова Хуана Тоскано-Андерсона.

Игрок сборной Лиги развития НБА во время Межконтинентального кубка заявил, что североамериканский чемпионат фарм-команд является вторым по силе в мире.

В тайм-ауте финальной игры с «Уникахой» чемпион НБА также критически отозвался о Евролиге и чемпионате Испании.

«Я поговорил с несколькими друзьями о том, что он сказал. Также видел твиты Эвана Фурнье и Майка Джеймса. Да, он мог произнести это, чтобы мотивировать свою команду, но это лишь показывает, как жестко ведут борьбу все европейские клубы. «Уникаха» даже не команда Евролиги, но они обыграли сборную G-лиги.

Не думаю, что G-лига – это настоящая лига. Знаю немало игроков, которые не готовы покинуть Америку и отправиться на другой континент. Сомневаюсь, что игра там показывает реальный уровень этих ребят.

Я не знаю, что ценнее для НБА, G-лига или Евролига. Но думаю, что G-лига, вероятно, примерно того же уровня, что и второй дивизион во Франции или что-то в этом роде. Без обид, но это так, я тоже там играл. Я знаю игроков, которые приезжали в Европу и выяснялось, что они намного лучше, когда играли в G-лиге», – считает экс-игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoНБА
logoчемпионат Испании
logoчемпионат Франции
G-лига
logoВенсан Пуарье
logoХуан Тоскано-Андерсон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Факундо Кампаццо об уходе Гершона Ябуселе из «Реала»: «Такого игрока сложно заменить, но у нас есть все, что для этого нужно»
17 сентября, 15:46
Майк Джеймс о проигрыше сборной G-лиги в Межконтинентальном кубке: «Очень смешно, что они потерпели разгромное поражение от команды даже не из Евролиги после своих слов»
416 сентября, 13:12
Малкольм Дилэйни: «Игроки G-лиги зря думают, что они лучше парней из Европы. Это не так»
616 сентября, 07:07
Хуан Тоскано-Андерсон пояснил свои слова по поводу «чертовой Евролиги»
316 сентября, 06:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Костас Слукас: «Если бы «Селтикс» приехали на нашу арену OAKA, то у «Панатинаикоса» был бы шанс»
7 минут назад
Сегодня стартует новый сезон Единой лиги ВТБ. В первый игровой день ЦСКА примет УНИКС, «Зенит» встретится с МБА-МАИ
1157 минут назадLive
Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» – «Барселона», «Мурсия» встретится с «Уникахой»
сегодня, 10:52
Джонатан Куминга о контрактной ситуации: «Не особо за этим слежу. Не хочу отвлекаться от важного, нацелен на прогресс»
сегодня, 10:28
Шакил О’Нил о стилях Пэта Райли и Фила Джексона: «В долгосрочной перспективе с более юмористичным подходом можно добиться большего»
3сегодня, 08:46
Лу Уильямс: «Рэпторс» не стали предлагать мне продление контракта в 2015-м из-за моего образа жизни и песни Дрейка»
2сегодня, 08:24
Самый дешевый билет на первую игру Кейтлин Кларк в плей-офф стоит 133 доллара. Билеты на все матчи финала-2023 можно было купить за 131 доллар
6сегодня, 07:49
«Мемфис» в честь 30-летия клуба проведет часть матчей нового сезона в майках «Ванкувера»
6сегодня, 06:41Фото
Найт, Платунов и Лабери не помогут УНИКСу в первом матче сезона с ЦСКА
сегодня, 06:11
Саудовские инвесторы хотят приобрести долю в Евролиге
сегодня, 05:53
Ко всем новостям
Последние новости
Би Джей Джонсон о тренерской перестановке в «Локо: «Мое дело – играть в баскетбол»
28 минут назад
Амат Мбайе: «Уровень Лиги ВТБ повыше, чем в чемпионатах Турции и Италии»
44 минуты назад
Адриатическая лига. «Сплит» – «Игокеа», «Морнар Бар» – «Будучность»
54 минуты назад
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Милан» против «Венеции», «Наполи» сыграет с «Виртусом»
59 минут назад
Джа Морэнт продемонстрировал новую модель именных кроссовок
1сегодня, 10:45Видео
Андрей Ватутин о переизбрании Кириленко: «Мне сложно представить другого кандидата вместо него»
1сегодня, 09:31
Станислав Еремин о целях УНИКСа в новом сезоне: «Задача минимум – попадание в финал»
сегодня, 09:14
Никита Курбанов об отстранении от Евролиги: «Человек достаточно быстро привыкает к изменениям»
сегодня, 09:00
В Сети завирусился забавный ролик с Каваем Ленардом
5сегодня, 07:35Видео
Юссуфа Фалль восстановился после травмы и поможет «Барселоне» в матче Суперкубка с «Реалом»
сегодня, 07:26