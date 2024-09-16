Майк Джеймс о проигрыше сборной G-лиги в Межконтинентальном кубке: «Очень смешно, что они потерпели разгромное поражение от команды даже не из Евролиги после своих слов»
Майк Джеймс посмеялся над Хуаном Тоскано-Андерсоном.
Баскетболист G-лиги называл ее вторым сильнейшим турниром на планете после НБА и снисходительно высказывался о Евролиге и чемпионате Испании во время финала Межконтинентального кубка.
«Мечта об игре в НБА не означает, что ты лучше баскетболистов Евролиги или ACB. Очень смешно, что они потерпели разгромное поражение от команды даже не из Евролиги после этих слов», – заявил разыгрывающий «Монако».
«Уникаха» уверенно обыграла сборную G-лиги со счетом 75:60 и стала победителем турнира.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Майка Джеймса
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