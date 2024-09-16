Майк Джеймс о проигрыше сборной G-лиги в Межконтинентальном кубке: «Очень смешно, что они потерпели разгромное поражение от команды даже не из Евролиги после своих слов»

Майк Джеймс посмеялся над Хуаном Тоскано-Андерсоном.

Баскетболист G-лиги называл ее вторым сильнейшим турниром на планете после НБА и снисходительно высказывался о Евролиге и чемпионате Испании во время финала Межконтинентального кубка.

«Мечта об игре в НБА не означает, что ты лучше баскетболистов Евролиги или ACB. Очень смешно, что они потерпели разгромное поражение от команды даже не из Евролиги после этих слов», – заявил разыгрывающий «Монако ».

«Уникаха » уверенно обыграла сборную G-лиги со счетом 75:60 и стала победителем турнира.