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  • Майк Джеймс о проигрыше сборной G-лиги в Межконтинентальном кубке: «Очень смешно, что они потерпели разгромное поражение от команды даже не из Евролиги после своих слов»
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Майк Джеймс о проигрыше сборной G-лиги в Межконтинентальном кубке: «Очень смешно, что они потерпели разгромное поражение от команды даже не из Евролиги после своих слов»

Майк Джеймс посмеялся над Хуаном Тоскано-Андерсоном.

Баскетболист G-лиги называл ее вторым сильнейшим турниром на планете после НБА и снисходительно высказывался о Евролиге и чемпионате Испании во время финала Межконтинентального кубка.

«Мечта об игре в НБА не означает, что ты лучше баскетболистов Евролиги или ACB. Очень смешно, что они потерпели разгромное поражение от команды даже не из Евролиги после этих слов», – заявил разыгрывающий «Монако».

«Уникаха» уверенно обыграла сборную G-лиги со счетом 75:60 и стала победителем турнира.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Майка Джеймса
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoУникаха
logoНБА
G-лига
Межконтинентальный кубок
logoМайк Джеймс 1990
logoМонако
logoХуан Тоскано-Андерсон
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