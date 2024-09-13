Эй Джей Гриффин хочет приостановить карьеру
Форвард «Хьюстона» намерен «отойти от баскетбола».
Как пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, клуб ведет переговоры с игроком о том, на каких условиях это произойдет.
Гриффин был выбран «Атлантой» под 16-м номером на драфте-2022. В прошлом сезоне он провел 20 матчей, набирая в среднем 2,4 очка. Перед драфтом-2024 «Хоукс» отправили форварда в «Хьюстон» в обмен на 44-й пик драфта-2024.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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