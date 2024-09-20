Остин Ривз: «Леброн Джеймс не играет 1 на 1. Говорит, что это не настоящий баскетбол»

Остин Ривз рассказал, почему Леброн Джеймс не играет 1 на 1.

«Я бы сыграл 1 на 1 с кем угодно. Я не говорю, что обязательно выиграю, но я бы сыграл.

Я бы и с Леброном сыграл, но он не играет 1 на 1. Он говорит, что 1 на 1 — это не настоящий баскетбол, с чем я согласен», – сказал защитник «Лейкерс ».