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Остин Ривз: «Леброн Джеймс не играет 1 на 1. Говорит, что это не настоящий баскетбол»

Остин Ривз рассказал, почему Леброн Джеймс не играет 1 на 1.

«Я бы сыграл 1 на 1 с кем угодно. Я не говорю, что обязательно выиграю, но я бы сыграл.

Я бы и с Леброном сыграл, но он не играет 1 на 1. Он говорит, что 1 на 1 — это не настоящий баскетбол, с чем я согласен», – сказал защитник «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал BustaJack Golf
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoОстин Ривз
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